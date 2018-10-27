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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.10.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Polis, HDP Kars İl Başkanlığı’nda arama yaptı. Düzenlenen operasyonda aralarında 2015 yılında PKK’ya gıda ve ihtiyaç malzemesi götürürken Digor’da yakalanarak gözaltına alınan eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli ile HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentteki çeşitli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM, Özel Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görev aldığı operasyonlarda Belediye İşhanı’nda bulunan HDP Kars İl Başkanlığı’nda arama yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonrasında polis, HDP Kars İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

“SÖZDE ADALET KOMİSYONU KURMUŞLAR”

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK sözde demokratik özerklik uygulaması çerçevesinde vatandaşların adli makamlarla irtibatını kesip, alternatif yargı örgütlenmesi oluşturmak amacıyla kurduğu sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından düğmeye basan polis, eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars il Başkanı Ekrem Savcı, eski HDP Kars il başkanı Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

PKK GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMESİ GÖTÜRÜRKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞTI

 Gözaltına alınanlar arasından bulunan Şafak Özanli, 2015 yılında HDP Kars Milletvekili iken Digor-Kağızman kırsalında bulunan bölücü terör örgütü PKK üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemeleri götürürken, düzenlenen operasyonda 8 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Özanli, daha önce Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı için İstanbul'da gözaltına alınıp "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan eski milletvekili Şafak Özanli daha sonra tahliye edilmişti.

Öte yandan gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars il Başkanı Ekrem Savcı, eski HDP Kars İl Başkanı Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin devan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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