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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.04.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Kars'ta panik anları... 8 kişi hastaneye sevk edildi

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Kars'ta panik anları... 8 kişi hastaneye sevk edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyünde okulda buldukları cıvayla temas eden 6 öğrenci, anne ve babası zehirlenme şüphesiyle Erzurum’a sevk edildi. Zehirlenmenin ardından köye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı.

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  • Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları cıvadan zehirlendi
  • Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları cıvadan zehirlendi
  • Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları cıvadan zehirlendi
  • Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları cıvadan zehirlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mescitli köyünde okul yakınlarında 6 öğrenci buldukları 1 kutu cıvayla oynamaya başladı. Öğrencilerden birisinin ise bir kutuyu civayı önce evine götürdüğü tespit edildi.

Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 6 çocuk anne ve babası hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Erzurum’a sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi.

Mescitli Köyü Muhtarı Murat Dönmez, yaptığı açıklamada, “Çocuklar köyün içerisinde gezerken bu maddeyi bulmuşlar ve arkadaşlar arasında oynamışlar ve daha sonra o maddeyi eve getirmişler. Anne ve babası şüphelenmiş daha sonra çocuklarda biraz halsizlik falan olmuş. Şuanda AFAD Ekipleri köye geldi ve köyde inceleme yapıyor. Şuanda 6 çocuk, anne ve babaları zehirlendikleri için hastanede yatıyorlar” dedi. 

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