Kars'ta okullar tatil edildi
Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde okullar bugün öğlenden sonra tatil edildi.
Kars’ta iki gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı okullar öğlenden sonra tatil edilirken, il genelinde 57 köy yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.
Öte yandan Kars’ta okulların tatil edilmesiyle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı.
Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 28 Şubat 2019 Perşembe günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır” denildi.
Kars’ta kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının akşam da etkili olacağı bildirildi.
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