Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı

Olay, Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenci M.B. (17), okuldan çıkınca bir kişi yanına geldi. Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde bekleyen minibüse kadar M.B.’yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu. Polisin müdahalesine rağmen olay yerinden uzaklaşan zanlıları, 500 metre ileride polis kıskıvrak yakaladı. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

500 metre ileride yakalandılar

Liseli kızı zorla minibüse bindiren ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit” suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.