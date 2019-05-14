Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu
GeriGündem Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KARS (AA)
14.05.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sarıkamış ilçesinde önceki gün evinin yakınında oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için ekiplerce yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda küçük kızın dere kenarında eteği bulundu. Baba Hayrettin Sade, "Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı" dedi.

11
  • 3 yaşındaki kayıp kızın dere kenarında eteği bulundu
  • 3 yaşındaki kayıp kızın dere kenarında eteği bulundu
  • 3 yaşındaki kayıp kızın dere kenarında eteği bulundu
  • 3 yaşındaki kayıp kızın dere kenarında eteği bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yeniden başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın dere kıyısında eteği bulundu.

İlçeye bağlı Ortakale köyünde önceki gün evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor.

Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar küçük Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki bir derede yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar sonucu, köye 4 kilometre uzaklıkta küçük kızın eteği dere kıyısında JAK timleri ve AFAD görevlilerince bulundu.

Nurcan Sade'nin babası Hayrettin Sade, bulunan eteğin kızının en sevdiği etek olduğunu belirterek, "Kızımın eteğinin bulunduğu alan köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Ekipler eteği bana gösterdiler, etek kızımın eteği. Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı."

Konuşmakta güçlük çeken baba Sade, "Arama çalışmaları için Allah devletten razı olsun. Bu eteği buldum, en azından suya düştüğünü biliyorum. Bu kadarını söyleyebilirim, başka bir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Ekiplerin küçük çocuğu bulmak için çalışmaları devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kızlar arasında şok kavga! Biri çantayı tuttu, diğeri dövdü

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu

Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: Ölü ve yaralı var

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet