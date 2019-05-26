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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.05.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

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Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

Kars’ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalarda 1 Yarbay, 2 Yüzbaşı, 1 üsteğmen, 8 astsubay, 1 uzman çavuş ve Harp Okulu'nda sözleşmeli subay öğrencisi iken İhraç olan 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da Adliye’ye sevk edildi.

Adiliye’ye sevk edilen şüphelilerden 1 Yarbay, 1 Yüzbaşı ve 3 astsubay olmak üzere toplam 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 1 Yüzbaşı, 1 üsteğmen, 5 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay öğrencisi rütbesindeki toplam 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla İlgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir” denildi.

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