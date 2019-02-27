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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
27.02.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi, 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

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Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi, 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

İZMİR'de hem Karşıyaka'nın hem de tribünlerin simge ismi olan ve 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara (66) bir ilkin kahramanı oldu. Taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi Baykara'nın, yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra oturduğu, vatandaşlarla sohbet ettiği banka, heykeli konuldu. Artık heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu mutluluğu yaşatan Karşıyakalılar'a minnet duyduğunu söyledi.

Ünlü futbol adamlarının ya da futbolcuların heykellerinin zaman zaman dikildiği Türkiye'de bir ilki de Karşıyakalılar gerçekleştirdi. Karşıyakalılar, belediyenin de desteğiyle hem ilçenin hem de takım tribünlerinin simge isimlerinden 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara'ya vefa örneği gösterdi. İlçe sakinlerinin, taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi olarak tanımladığı Mustafa Baykara, gençliğinden itibaren hamallık yapıp geçimini sağladı. Nezaketinin yanı sıra özellikle çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onlara sporu sevdiren Baykara, esnafın da sevgilisi haline geldi.

50 YILDIR OTURDUĞU BANKTA ARTIK İKİ KİŞİLER

Yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra gelip, iskele tarafındaki girişte oturduğu,  insanlarla sohbet ettiği, hatta zaman zaman amigoluk yaptığı banka, Mustafa Baykara'nın heykeli yerleştirildi. Artık kendi heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu mutluluğu yaşatan Karşıyakalılar'a minnet duyduğunu söyledi. Tanıyanların yanı sıra tanımayanların da heykelin kim olup merak ettiği ve bol bol fotoğraf çektirdiği Baykara, selfie isteklerini geri çevirmiyor.

'HAYATIMA EL ATTI, SPORU SEVDİM'

Mustafa Baykara'yı tanıdıktan sonra spora ilgisinin başladığını anlatan bedensel engelli Selami Atalay, "Mustafa ağabeyimiz, benim de elimden tuttu. Bedensel engelli takımına aldırdı. Ben de küsmek yerine sporla hayata bağlandım. Şimdi çok mutluyum" dedi. Çarşı esnafından Şeref Bozkurt da "Mustafa abi, bizim elimiz kolumuz gibiydi. Çocukluğum, gençliğim onunla tribünlerde ve çarşıda geçti. Yaşlansa da çocuklara, gençlere sporu sevdirme, kötü alışkanlıklardan uzak tutma mücadelesi bitmedi" diye konuştu.

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