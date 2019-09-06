Tutuklama çıkmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTutuklama çıkmadı
GeriGündem Tutuklama çıkmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.09.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Tutuklama çıkmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tutuklama çıkmadı

Antalya'da yeniden bir araya gelme teklifini reddeden 19 yaşındaki eski kız arkadaşının, bıçakla kapısına dayanarak intihar etmesine yol açtığı öne sürülen sanığın tutuklanma talebi reddedildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Zehra Demir'in annesi Gülten ile babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Süleyman T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada yer alan sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Gittiği bir düğünde tanıştığı Zehra Demir ile birbirlerini sevdiklerini iddia eden Süleyman T, maktulün annesinin uyguladığı baskı nedeniyle Zehra Demir'in kendisinden ayrılmak istediğini savundu.

Olay günü Demir ailesinin evine çay içmeye davet edildiği için gittiğini ileri süren sanık, "Evin önüne gittiğimde bana ağza alınmayacak küfürler ettiler. Daha sonra saldırdıkları için kendimi korumak için cebimdeki bıçağı çıkardım. Yaşanan kargaşa sırasında Zehra pencereden düştü." dedi.

"KIYAMET KOPACAK" MESAJI

Sanık, Zehra Demir'e, "Telefonu aç, açmazsan evin oraya geleceğim ve kıyamet kopacak" mesajını attığı iddiasını ise kabul etmedi.

Müşteki Gülten Demir, kızının ölümünden sanığın sorumlu olduğunu dile getirerek, "Anlattıkları yalan. Allah'a havale ediyorum. İki dünyada da şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada tanıklık eden Zehra Demir'in arkadaşları ise sanığın saplantı haline getirdiği Demir'i sürekli takip ettiğini ileri sürdü.

Tanıklardan S.O, sanığın maktulü ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini ve "Ya benim olursun ya kara toprağın" dediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesinde Süleyman T. (18) 28 Eylül 2018'de yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Zehra Demir'in evine gitmiş, Demir'in kardeşleriyle sanık arasında yaşanan kavga sırasında genç kız, odasının penceresinden düşerek veya atlayarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Süleyman T. tutuklanmıştı. 

Mahkeme: Baskıyla intihar cinayet
Mahkeme: Baskıyla intihar cinayet

İlk olarak Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ancak mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesine göndermiş, sanık da tahliye edilmişti.

Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamanın başlamasıyla Demir ailesinin avukatı, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulunmuş, bu mahkeme de davanın üst mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı vermişti.

Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire, "Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur" hükmünü dikkate alarak, davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Akar'dan kritik helikopter uçuşu mesajı
Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası
Eşini öldürmeye giderken yakalanmıştı, ikinci kez serbest! 'Ölmek istemiyorum'
Aileleri isyan ettiren görüntü! Şehir şehir geziyor, tedavi için kandırıyor...