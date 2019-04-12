Karşılamaya yağmur ayarı
QCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi dün Cumhurbaşkanlığı’nda konuk etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava koşulları nedeniyle bina içinde yapılan törende Kabore’yi protokol kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanı’nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Kabore, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle