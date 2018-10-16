Karpuzun ana vatanı neresi? İşte yaz meyvesi karpuzun faydaları
Yazın vazgeçilmez besinlerinden biri olan karpuz, dünyanın pek çok yerinde severek tüketilen bir meyve. Kabakgiller familyasından olan karpuz dilimize Farsça’dan geçmiştir. Peki, karpuzun ana vatanı neresi, faydaları neler?
Eski çağlardan kalma İbranice yazılar ve Mısır mezar resimleri, en sevdiğimiz yaz meyvesi karpuzun kökenine dair bilgiler veriyor. Eski çağlardan kalma İbranice yazıların yanı sıra Mısır mezarlarındaki karpuzun 5 bin yıllık geçmişine dair ipuçları veriyor. Bilim insanlarının karpuzun ana vatanının Afrika olduğu oradan Akdeniz ülkelerine doğru kuzeye ve sonra da Avrupa’ya yayıldığını konusunda hemfikir olduğunu belirten açıklamaları var.
KARPUZ NASIL YERLERDE YETİŞİR?
Karpuz, ılık iklim bitkisidir. Soğuklardan çok etkilenir. Bu bakımdan ilkbahar ve sonbahar arasında ancak uygun koşullarda yetiştirilir. Oldukça uzun ve sıcak bir gelişme devresine ihtiyaç vardır. Tohum ekiminde uygun hava sıcaklığı yanında, toprakta sıcaklığın en az 12C ve bunun üstünde olması istenir. Hava neminden hoşlanmaz. Sıcak ve nemli yerlerde çeşitli zararlı ve hastalıklar süratle etkisini gösterir.
Karpuz yetiştirmek için en elverişli topraklar, akarsu kenarlarındaki milli topraklarla derin geçirgen, su tutma kabiliyeti yüksek, kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu topraklardır. Vegetasyon süresi kısa olan yerlerde ve bilhassa erkencilik düşünüldüğünde uygun şekilde hazırlanmış daha hafif kumlu topraklar üzerinde yetiştirme yapılabilir. Karpuz, bazı ülkeler hariç büyük bir çoğunlukla susuz yetiştirildiğinden akarsu kenarlarındaki milli topraklar bu bakımdan en elverişli topraklar olarak kabul edilir. Karpuz bitkisi diğer birçok kültür bitkisinin aksine, toprak asitliğine karşı oldukça dayanıklı olduğundan fazla olmamak şartıyla hafif asitli topraklarda da yetiştirilebilir. En elverişli toprak reaksiyonu pH 5,0-6,5 olmakla birlikte pH 5,0 olan topraklarda iyi sonuçlar alınmıştır. Bundan daha asitli topraklarda yetiştirme istendiği takdirde usulüne uygun kireçleme yapılmalıdır.
KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?
* İçerisinde bulunan likopen sayesinde kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar.
* Likopen maddesi kemik sağlığının korunmasında da yardımcıdır.
* Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.
* Kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılar.
* A vitamini ile cildin nemli kalmasını sağlar.
* Erken yaşlanmayı önler.
* Kilo vermeye yardımcıdır.
* Karpuz, içerisinde bulunan sitrülin sayesinde vücutta yağ birikimi oluşumunu önler ve yağ yakımını hızlandırır.
* Böbreklerin düzenli ve iyi çalışmasını sağlar.
* C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur.
* Uyku problemleri ve kas ağrılarına iyi gelir.
* İdrar söktürücüdür.
* İçerisinde bulunan lif ile sindirim sistemini güçlendirir.
* Göz sağlığını korur.
* Kan basıncını dengeler.
* C vitamini sayesinde astım hastalığını minimum seviyeye indirir.
* Karpuz vücuda enerji sağlar.
* Vücutta biriken iltihabı yok eder.
* Hafızayı güçlendirir ve konsantrsayonu arttırır.
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