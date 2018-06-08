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    Karpuzlar yola döküldü, trafik uzun süre tek şeritten ilerledi

    İHA
    08.06.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda bir araçtan dökülen onlarca karpuz, yolu adeta karpuz tarlasına döndürdü. Yol, karpuzların kepçe yardımıyla temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

    Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınlarında bir araçtan dökülen karpuzlar, yolu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının aksamasına neden oldu.

    Karpuzlar yola döküldü, trafik uzun süre tek şeritten ilerlediYola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun sağ şeridi kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı. Trafik ise uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Karpuzlar yola döküldü, trafik uzun süre tek şeritten ilerlediYolun temizlenmesi için gelen görevliler ellerindeki küreklerle parçalanan karpuzları yol kenarına atmaya çalıştı. Yol, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle temizlendi. Kepçenin karpuzları toplayıp kamyonete atmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

    Karpuzlar yola döküldü, trafik uzun süre tek şeritten ilerledi

    Etiketler: trafik kazası , son dakika , haberler
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