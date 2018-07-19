Karpal Tünel Sendromu nedir?
El bileği hizasında başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın ve yüzük parmağının iç yüzünün yarısının hissetmesini ve ayrıca parmakların ince bir kısım hareketleri yapmasını sağlayan kasların çalışmasını sağlayan Median sinir adındaki sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkmaktadır.
Genel nüfusun % 0.1-10’unda görülebilmektedir ve genellikle kadınlarda sıktır. Bilinen risk faktörleri şişmanlık, gebelik, hipotiroidizm, romatizmal artrit, ilerlemiş yaş, kronik böbrek yetmezliği, sigara içmek, alkol kullanmak ve tekrarlayan el hareketi ve titreşimli faaliyetlerde bulunmaktır.
Şikayetleri: Median sinirin dağılımındaki ilk 3. parmak ve 4. parmağın yarısında uyuşma ve karıncalanma, güçsüzlük ve çabuk yorulma şeklindedir. Özellikle geceleri ağrı ve uyuşukluk hissi hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir ve hasta elini sallayarak ve bileğini hareket ettirerek ağrının azaldığını ifade edebilir. İlerleyen dönemde başparmağın iç kısmında kaslarda erime görülebilir.
Bulguları: Hastanın şikayetlerinin yanında, duyu değişikliklerinin ve kas erimesinin gözlenmesi, muayenede yapılacak birkaç test ile sinir dağılımına uyan bölgede uyuşukluk ve ağrı saptanır.
Tanısı için neler yapılmalıdır: Hastanın şikayetleri ve bulguları çoğunlukla teşhis için yeterlidir. Karpal tünel, sıkıştırma testi denilen sinirin sıkıştığı yer üzerinden yaklaşık 30 saniye süre başparmak ile basınç uygulanması, sinir dağılımında ağrı veya uyuşukluk oluşması kolay tanıda etkili bir yöntemdir. Kesin teşhis için sinirin ne kadar basınca maruz kaldığını anlamak ve elektrik sinyallerinin iletiminde problem olup olmadığını gösteren EMG (elektromyografi) tetkiki mutlaka yapılmalıdır.
Tedavisi için neler yapılmalıdır?
Tedavide öncelikle ödemi ve sıkışmayı azaltmak amacıyla ağızdan kullanılabilecek antiinflamatuar bazı ilaçlar ile birlikte gece ateli ve aktivite değişiklikleri(arttırıcı hareketlerden kaçınmak) önerilir. Yine aynı bölgeye steroid enjeksiyonları denenebilir. Bu tedavilere rağmen şikayetleri geçmeyen, ilerlemiş olgularda lokal veya genel anestezi altında, endoskopik ya da açık yöntemlerle cerrahi girişim önerilir. Burada amaç sinirin etraftaki dokular arasında sıkışmasının ortadan kaldırılmasıdır. Uyuşukluğun ortadan kalkması daha hızlı olmakla birlikte ortalama 6 haftada çimdik yapma gücü ve ortalama 12 haftada kuvvet geri kazanılır.
Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
İster cerrahi ister diğer yöntemlerle olsun şikayetlerin geçmesi hemen olmaz çünkü iyileşme dönemi sinirdeki hasara bağlı olarak değişebilir. İlerlemiş ve geç kalınmış olgularda şikayetler azalmakla beraber bazen tam olarak ortadan kalkmayabilir. Hastanın ileri yaşı, kötü beslenmesi, sigara ve alkol kullanımı yara iyileşmesi ve sinirdeki iyileşmeyi olumsuz etkiler.
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