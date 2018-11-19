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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.11.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Karnındaki şişliği fazla kilo sandı... Hastanede şoke oldu

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Karnındaki şişliği fazla kilo sandı... Hastanede şoke oldu

Ağrı şikayetiyle gittiği doktorda, fazla sandığı kilolarının aslında kist olduğunu ve açık ameliyat olması durumunda bir daha çocuk sahibi olamama riskiyle karşı karşıya kalacağını öğrenen Nafiye Tok tam umutsuzluğu kapılmışken, Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in iğne ile yaptığı operasyonla karnından 7 şişe kist çıkarıldı. Nafiye Tok bu sayede hem ağrılarından kurtuldu hem de çocuk sahibi olabilme ihtimalini artırdı

Şırnak’ta ikamet eden evli ve 1 çocuk annesi Nafiye Tok, karnında oluşan şişliği fazla kilo sandı. Bir süre sonra gittikçe artan bir ağrıyla karşı karşıya kalan Tok, doktora gitti. Cizre ve ardından Adana’ya giden Tok, karnında kocaman bir kist olduğunu öğrendi.

Kistin alınması için açık ameliyat önerilen Tok, bir daha çocuk sahibi olamama riskiyle karşı karşıya kalacağını öğrenince, açık ameliyatı reddetti.

7 ŞİŞE KİST ÇIKARILDI

Araştırmalar yapan Tok, tavsiye üzerine eşiyle birlikte Diyarbakır'a gitti. Doç. Dr. Çoksüer’in lokal anestezi uygulayarak iğne ile yaptığı operasyon sonrası karnından 7 şişe kist çıkarılan Tok, hem 5 dakikada ayağa kalktı hem de sağlığına kavuşarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırdı.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Tok’un karında şişlik, şiddetli ağrı ve çocuk isteği ile kendilerine başvurduğunu ifade etti. Yapılan kontrolde kocaman ve karnın içini dolduran bir kist gördüklerini dile getiren Çoksüer, “Ultrason eşliğinde iğne ile almaya karar verdik. Hasta bunun riskli olabileceğini düşünerek biraz tedirgindi.

İŞLEM 5 DAKİKA SÜRDÜ

Normal ameliyata göre bunun çok çok avantajı var. Lokal anestezi ile 5 dakikada yapılan bir işlemle 7 şişe kist aldık ve 5 dakika sonra hastamız ayağa kalktı. Ameliyat izi yok. Karında kanamaya bağlı olarak yapışıklık riskimiz yok.

Ameliyat olsaydı yumurtalığın alınma riski olabilirdi. Bu kiste bağlı olarak yumurta rezervinin zarar görme ihtimali vardı ve bir daha çocuk sahibi olma ihtimali en aza inmiş olurdu. Fakat biz bunu ultrason eşliğinde iğne ile aldığımızda yumurtalara hiçbir zarar vermiyoruz. Yani yumurtaların hiçbir rezervine zarar verilmiyor.

Direkt olarak iğne ile kistin içerisine giriyoruz ve alıyoruz. Böylece gebe kalma ihtimalini arttırıyoruz. Hasta kendini kiloluymuş gibi hissediyordu. Şimdi gayet rahatladığını ve ağrısının da aynı anda azaldığını dile getirdi” diye konuştu.

Evli ve 1 çocuk annesi Nafiye Tok da (26) tedavi için birçok yere gittiğini vurgulayarak, “Adana’ya gittim. Cizre’ye gittim. Açık ameliyat dediler. Yumurtalıklarıma zarar vereceği ve bir daha çocuğum olmayabileceği için yapmak istemedim. Sonra Diyarbakır’a geldim. Burada da iğne ile aldılar” dedi.

 

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