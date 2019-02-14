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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
14.02.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

26 yıllık kâbusu sona erdi

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Konya'da, doğduğu yıl vücuduna batan 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşayan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

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  • Karnında 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşadı
  • Karnında 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşadı
  • Karnında 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşadı
  • Karnında 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Üç çocuk annesi 26 yaşındaki Raziye Çalışkan, 15 yaşındayken karın ağrısı ve ateşlenme şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Doktorlar çekilen filmde hastanın karın bölgesinde 15 santimetre uzunluğunda bir iğne tespit etti. Bir hafta sonra ameliyata alınan Çalışkan'ın vücudundaki iğne yerinden kaydığı için çıkarılamadı. Başarısız geçen operasyonun ardından çekilen filmde, iğnenin hastanın sağ böbrek ile kalın ve ince bağırsağa yakın yerde olması nedeniyle yeni bir operasyon yapılamadı.

Çalışkan'ın şikayetleri, evlenip üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra artmaya başladı. Günlük işlerini yapamamaya başlayınca tekrar hastaneye giden Çalışkan, Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ve ekibinin başarılı operasyonuyla iğneden kurtuldu.

Arazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın vücuduna batan iğnenin hayati bir bölgede olduğunu söyledi.

OPERASYON BİR SAAT SÜRDÜ

İğnenin zamanla hastanın yaşam kalitesini etkilediğini ifade eden Arazi, "Bu iğne çok tehlikeli bir yerdeydi. Sağ böbreğe yakın bir yerle, ince ve kalın bağırsak arasında duruyordu. Ameliyattan önce 15 santimetre uzunluğundaki iğneyi çıkarmak için bir planlama yaptık. Diğer organlara zarar vermeden bir saat süren operasyonun ardından çıkarmayı başardık." diye konuştu.

Arazi, Çalışkan'ı birkaç gün içerisinde hastaneden taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.

Çocukken belirtilerini hissetmeye başladı.

Raziye Çalışkan da gerçekleştirilen operasyonla iğneden kurtulduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. İğne, hatıra olsun diye annemde kalacak." dedi.

Hastanın annesi Ayşe Ertaş (63) kızı doğduğu yıl Hadim ilçesinde yaşadıklarını, iğnenin yaylaya göç sırasında batmış olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızım doğduğu yıl karın bölgesinde küçük bir yara vardı fakat iyileşince önemsemedik. Köyde yaşadığımız için hastaneye gidecek imkanımız da yoktu. Kızım ortaokula başladığında Konya'da yaşamaya başladık. O zamana kadar bir rahatsızlığı olmadı.

Daha sonra çeşitli rahatsızlıkları olmaya başladı. Sonunda kızımın vücudunda 26 yıldır duran iğne çıkarıldı. Hocalarımızdan Allah razı olsun."

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