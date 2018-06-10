Karnelerini iki gün önce almışlardı... Çifte acı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında, Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik sahilinde meydana geldi. Karnelerini alan ve tatile çıkan Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, arkadaşlarıyla birlikte sahile geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar bir süre sonra denize girdi. Denizin dalgalı olması sebebiyle Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de hemen bölgeye gönderildi. Deniz Polisi, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

1.5 SAAT ARAMA





Denizde yapılan arama çalışmaları neticesinde yarım saat sonra Leyla Yaren Özpolat hareketsiz vaziyette bulunup, denizden çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Özpolat ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren arama çalışmalarının ardından ise Arda Temel bulundu. Hareketsiz haldeki Arda Temel de hemen hastaneye kaldırıldı. Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Çocukların yakınları acı haberi alır almaz sahile geldi. İki çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların bazı yakınlarına ambulansta müdahale edildi. Boğulan 2 çocuğun arkadaşları ise şok yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.