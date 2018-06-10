Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Karnelerini iki gün önce almışlardı... Çifte acı

    Karnelerini iki gün önce almışlardı... Çifte acı

    İHA
    10.06.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denize giren 11 yaşındaki iki çocuk gözden kayboldu. Ekipler tarafından denizden çıkartılan iki çocuk kurtarılamadı.

    Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında, Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik sahilinde meydana geldi. Karnelerini alan ve tatile çıkan Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, arkadaşlarıyla birlikte sahile geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar bir süre sonra denize girdi. Denizin dalgalı olması sebebiyle Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de hemen bölgeye gönderildi. Deniz Polisi, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

    1.5 SAAT ARAMA

    Karnelerini iki gün önce almışlardı... Çifte acı

    Denizde yapılan arama çalışmaları neticesinde yarım saat sonra Leyla Yaren Özpolat hareketsiz vaziyette bulunup, denizden çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Özpolat ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren arama çalışmalarının ardından ise Arda Temel bulundu. Hareketsiz haldeki Arda Temel de hemen hastaneye kaldırıldı. Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

    Karnelerini iki gün önce almışlardı... Çifte acı

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

    Çocukların yakınları acı haberi alır almaz sahile geldi. İki çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların bazı yakınlarına ambulansta müdahale edildi. Boğulan 2 çocuğun arkadaşları ise şok yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: boğulma , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri