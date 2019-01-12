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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.01.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

Karnelerin alınacağı 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestir için son viraja girildi

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Karnelerin alınacağı 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestir için son viraja girildi

Çeşitli kademelerde eğitim alan milyonlarca öğrenci ve velileri ile farklı branşlardaki yüz binlerce öğretmenin yakından takip ettiği 15 tatil için son viraja girildi. Okullarda son sınavlar tamamlandı ve e-Okul sistemine son not girişleri yapıldı, gözler şimdi karnelerin alınacağı ve 15 tatilin başlayacağı tarihte. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

Yaklaşık dört aydır yorucu ve yoğun bir tempoda eğitim hayatına devam eden öğrenciler, biraz olsun dinlenme imkanı bulacakları 15 tatilin başlayacağı tarihe odaklandı. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de tatil ve diğer planlamaları için 15 tatil ya da bir diğer ifadeyle sömestir tatili için tarih araştırması yapıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarih...

TATİL O TARİHTE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı güncel takvim bilgilerine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

LİSELER İÇİN YENİ PROJE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) arasındaki iş birliği kapsamında, lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmasına, milli ve manevi değerleri özümsemesine katkı sağlanması amacıyla yarışmalar yapılacak.

MEB Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ile Din Öğretimi Genel müdürlükleri ile TDED arasında, lise öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirecek yeni proje için iş birliği gerçekleştirildi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş birliğinin, lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanması, okuma, anlama ve yazma becerilerinin artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi, milli ve manevi değerleri daha iyi özümsemesine katkı sağlanması gibi birçok konuda faydalı olacağını söyledi.

TDED ile "Hatırla ve Hayal Et 1071'den 2071'e Medeniyet ve Tarihte Yolculuk" başlığı altında yarışmalar düzenleyeceklerini belirten Vural, "Tüm lise öğrencilerinin katılabileceği deneme, hikaye ve şiir yarışmaları sürecini başlatacağız. Öğrencilerimiz hem tarihimize ve medeniyetimize açacakları pencereden bakacak hem de geleceğe dönük hayal, tasavvur ve fikirlerini kağıda dökecek." dedi.

Vural, eserlerin değerlendirmesinin Türk Dil Kurumunun (TDK) desteğiyle, Bakanlık ve TDED temsilcileri, akademisyenler ile alan uzmanlarının yer alacağı seçici kurul tarafından yapılacağını anlatarak, "Değerlendirmelerin ardından il ve ülke bazında dereceler belirlenecek. Türkiye'de finale kalan, başarılı görülen eserlerin basımı ve yayımı da söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

TDED Ankara Şube Başkanı Abdullah Erdem Cantimur da iş birliğiyle öğrencilerin hem edebiyat becerilerinin geliştirilmesini hem de geleceğe dönük perspektif ortaya koymasını amaçladıklarını vurguladı.

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cantimur, protokolün yeni yazarlar ve şairlerin yetişmesine vesile olacağına işaret etti.

Yarışmalarda her kategoriden ilk üçe giren ve mansiyona layık görülen öğrenciler, TDED tarafından para ve TDK, TDED yayımlarıyla ödüllendirilecek.

Ayrıca derece elden eden öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin ödül törenine katılımlarına ait ulaşım ve konaklama giderleri de TDED tarafından karşılanacak.

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