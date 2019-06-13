Karneler yarın saat kaçta alınacak? İşte saat bilgisi
2018-2019 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Karnelerin alınması ile beraber, milyonlarca öğretmen ve öğrenci yaz tatiline girecek. İlk, orta ve lise öğrenimi gören öğrenciler, okulların kapanmasına kısa zaman kala karnelerin saat kaçta alınacağını merak etmeye başladı. Peki, karneler yarın saat kaçta alınacak? İşte, o konu hakkında detaylar.
Tüm yıl boyunca, sözlüler, sınavlar ve derslerde yorulan öğrenciler, uzun bir dönemin ardından 3 aylık yaz tatiline girecek. Dönem başarısını gösteren karnelerin alınmasına az bir süre kala öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için 4 Şubat'ta başlamıştı. MEB'nin takvimine göre karneler, yurt genelinde 14 Haziran 2019 Cuma günü verilecek. Peki, karneler saat kaçta verilecek? İşte, merakla araştırılan konu ile ilgili bilgiler.
KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 14 Haziran günü karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.
Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
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