Karneler ne zaman verilecek? Karne günü ne zaman?
Dönem içerisinde birçok sınava katılım gösteren öğrencilerin merakla beklediği karne günü için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre verilecek olan karneler, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin de sonu anlamına gelecek. Peki, karneler ne zaman alınıyor? İşte, o tarih hakkında merak edilen bazı bilgiler
Karnelerin alınacağı tarih, öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Dönemin neticesi niteliği taşıyacak olan karne günü sonrası öğrenciler 3 aylık tatile giriş yapacak. İşte, karnelerin verileceği tarih ve detaylı bilgiler
4 Şubat 2019 Pazartesi başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini 14 Haziran Cuma günü alarak yaklaşık 3 ay süresince okula ara vermiş olacak.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaz tatilinin tamamlanmasının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.
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