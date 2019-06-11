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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Karneler ne zaman verilecek? Karne günü ne zaman?

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Karneler ne zaman verilecek? Karne günü ne zaman?

Dönem içerisinde birçok sınava katılım gösteren öğrencilerin merakla beklediği karne günü için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre verilecek olan karneler, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin de sonu anlamına gelecek. Peki, karneler ne zaman alınıyor? İşte, o tarih hakkında merak edilen bazı bilgiler

Karnelerin alınacağı tarih, öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Dönemin neticesi niteliği taşıyacak olan karne günü sonrası öğrenciler 3 aylık tatile giriş yapacak. İşte, karnelerin verileceği tarih ve detaylı bilgiler

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

4 Şubat 2019 Pazartesi başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini 14 Haziran Cuma günü alarak yaklaşık 3 ay süresince okula ara vermiş olacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatilinin tamamlanmasının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.

 

 

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