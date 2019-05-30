Karneler ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşayacağı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir zaman kaldı. Okulların kapanmasıyla başlayacak olan yaz tatiliyle ilgili, veliler de hazırlıklara şimdiden başladı. Tüm yılın stresini atmak isteyen öğrenci ve veliler karnelerin alınacağı tarihi merak ediyor. Peki, karneler ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Haziran ayının sonu ile ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde karneler alınacak, yaklaşık 3 aylık yaz tatili dönemi başlayacak. Karnelerin alınmasına kısa süre kala, okulların kapanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı. Peki, bu yıl okullar hangi tarihte kapanacak? İşte, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanacağı tarih...
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
YAZ TATİLİ 11 HAFTA
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.
İKİ YENİ ARA TATİL
Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
YAZ AYLARINDA ÜCRETSİZ ANAOKULU EĞİTİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için temmuz ve ağustosta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenleyecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, beş yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek için harekete geçti. Yaz tatilinde boş olan okulların kapısı açılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
ARA TATİL TAKVİMİ
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.
Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.
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