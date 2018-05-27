Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Karneler ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

    Karneler ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

    Hürriyet Haber
    27.05.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

    Haziran ayının gelmesine günler kala, karnelerin ne zaman alınacağı en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2017 yılının Eylül ayında başlayan eğitim sezonunun ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, bir an önce karnelerini alarak tüm kış  boyunca hayalini kurdukları yaz tatilini yapmak istiyor. Peki, karneler ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

    Okulların kapanacağı tarih ve karnelerin ne zaman alınacağı milyonlarca öğrenci ve onların aileleri tarafından merak ediliyor. Yoğun ders ve sınav temposunun bitmesini bekleyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl okulları ne zaman tatil edeceğini araştırıyor. Öte yandan tatil planlarını çocuklarına göre yapmak isteyen veliler de 'Karneler ne zaman alınacak?' ve 'Okullar ne zaman kapanıyor?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, heyecanla beklenen karnelerin alınacağı ve 2018 yaz tatilinin başlayacağı tarih...

    KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

    Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, orta öğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, ne zaman karne alacaklarını ve okulların kapanacağını merak ediyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yapacakları üç ay tatilin başlangıç tarihini araştırıyor.

    İkinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yani milyonlarca öğrenci 8 Haziran 2018'de karnelerini alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline başlayacak.

    2018 RESMİ TATİLLER

    Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

    01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

    23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

    19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

    14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

    16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

    17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

    15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ

    20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

    21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

    22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

    23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

    24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

    30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

    29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI

    Etiketler: Karneler ne zaman alınacak? , Okullar ne zaman kapanıyor? , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri