Karneler ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Okulların kapanacağı tarih ve karnelerin ne zaman alınacağı milyonlarca öğrenci ve onların aileleri tarafından merak ediliyor. Yoğun ders ve sınav temposunun bitmesini bekleyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl okulları ne zaman tatil edeceğini araştırıyor. Öte yandan tatil planlarını çocuklarına göre yapmak isteyen veliler de 'Karneler ne zaman alınacak?' ve 'Okullar ne zaman kapanıyor?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, heyecanla beklenen karnelerin alınacağı ve 2018 yaz tatilinin başlayacağı tarih...

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, orta öğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, ne zaman karne alacaklarını ve okulların kapanacağını merak ediyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yapacakları üç ay tatilin başlangıç tarihini araştırıyor.

İkinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yani milyonlarca öğrenci 8 Haziran 2018'de karnelerini alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline başlayacak.

2018 RESMİ TATİLLER

Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN





30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI