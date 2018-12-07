Karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?
15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Karnelerin alınacağı zamanı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, 15 günlük tatil sürelerinde bol bol dinlenip tatil yapacaklar. Plan yapmak isteyen öğrenciler 15 tatilin tam net tarihi merak ediyor. Peki, karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?
15 tatil için geri sayım sürmeye devam ederken milyonlarca öğrenci de tatil tarihini netleştirmek için araştırma yapmaya başladı. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun sınav temposundan bunalan öğrenciler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
DESTEKLEYİCİ OLUN
Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.
Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle