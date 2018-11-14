15 tatilin başlayacağı tarih belli oldu! Karne tatili ne zaman?
Eylül ayında başlayan 2018-2019 eğitim öğretim dönemi tüm hızıyla devam ederken, ara dönem tatilinin başlayacağı tarih, öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. Sömestir tatilinin başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, her yıl ocak ayında başlayan karne tatilinin kesin tarihini araştırıyor. Peki, karne tatili ne zaman? 15 Tatil ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci okullarda pek çok dersten birinci sınavlarını oldu. Yoğun ders ve ödev temposundan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmak isteyen öğrenciler, karnelerini alacakları ve ara dönem tatiline girecekleri tarihi adeta iple çekiyor. Sömestir ya da 15 tatil olarak da bilinen ara dönem tatilinin başlangıç tarihini sorgulayan öğrenciler, bu hususta MEB'in açıkladığı tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, 15 tatilin başlayacağı tarih...
TARİH BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
SINAVLARDA DERECE YAPANLARA MADDİ DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçesi sunumunda yaptığı konuşmada, ’Şartlı Eğitim Yardım’ındaki yeni düzenlemeler ve yeni sosyal yardım programları hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, şunları söyledi:
Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 TL, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız.
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