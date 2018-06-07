Karne notu hesaplama E Okul ile nasıl yapılır? Karneler saat kaçta alınacak?

Karneler saat kaçta alınacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. 8 Haziran Cuma günü yurt genelinde dağıtılacak olan karneler öncesinde karne ortalama hesaplama işlemi araştırılmaya başlandı. Peki, karneler saat kaçta alınacak? İşte öğrencilerin merakla araştırdığı karne ortalaması hesaplama işlemi ve karneler saat kaç verilecek sorusunun cevabı..

E OKUL KARNE ORTALAMASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E Okul üzerinden karne notu öğrenme ve ortalama hesaplama işlemi, okulların kapanmasına saatler kala araştırılmaya başlandı. E Okul girişi ile notlarınızı bir kenara yazdıktan sonra, ortalamasını alıp hangi belgeyi alabileceğinizi aşağıdaki verilerden öğrenebilirsiniz.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek sorusuna cevap arayan öğrenciler, okula gelip karnelerini alacakları tarihi araştırdı. 8 Haziran Cuma günü verilecek olan karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak. İkili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler 9-11, öğlenci öğrenciler ise 10-12 arasında karne ve belgelerini alacak.

Bu zamanlama, okulun alacağı karara göre değişkenlik gösterebilir.

KARNE ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN VELİLERE UYARI

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Bazıları karne notları iyi olduğu için büyük mutluluk yaşarken, notları istenen düzeyde olmayan bazı öğrenciler de ailelerinden veya çevrelerinden alacakları tepki nedeniyle kaygılı günler geçiriyor. Uzmanlar ise, iyi notlara bir cümlelik yorum yapmanın çocukların bir yıllık emeğine haksızlık olarak değerlendirirken, notları istenilen seviyede olmayan öğrencilere gösterilen sert tepkinin de doğru olmadığını vurguluyorlar. Uzmanların ortak önerisi ise, anne babaların çocuklarını kimseyle karşılaştırmadan kendi şartları içinde değerlendirmeleri.

Uzmanların önerileri şöyle:

UNUTMAYIN, ASIL ÖNEMLİ OLAN ÇOCUĞUNUZ

- Unutmayın, karne çocuğun eğitim sürecinde bir değerlendirme ve bilgi verme aracıdır ve bize ne yapacağımız konusunda yol göstermelidir. Asıl önemli olan çocuğunuz ve ona duyduğunuz sevgidir. Çocuğunuzun karnesi nasıl olursa olsun onu sevdiğinizi gösterin.

- Öncelikle kendi öğrencilik yıllarınızı hatırlayın. Çocuğunuzla empati kurarak yeterli ve yetersiz yönlerini objektif olarak değerlendirmeye çalışın.

- Çocuklarınız karnelerini sizlere uzattıklarında ve beklemediğiniz sonuçlarla karşılaştığınızda birçok ihtimalin olabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Bu ihtimallerin bazıları sizlerin hatalarını da içeriyor olabilir. Bu nedenle karne notları istediğiniz gibi değilse, kendi davranışlarınızi da sorgulamalısınız.

GÖSTERDİĞİ ÇABANIN ÖNEMİNİ VURGULAYIN

- Karne notları istediğiniz gibi değilse, çocuğun daha başarılı olması için gösterdiği çabanın önemini vurgulamalısınız. Onu sert sözlerle azarlamak yerine, çocukta “çalışırsam başarabilirim” algısı oluşturarak, isterse başarılı olabileceği mesajını vermelisiniz.

- Çocuğunuzun karnesini elinize aldığınızda önce daha az başarılı notlar yerine, karnenin olumlu yönlerine odaklanmalı ve bununla ilgili memnuniyetinizi dile getirmelisiniz.

KENDİ KARNESİNİ YORUMLAMASINA İZİN VERİN

- Öğrencinin karnesiyle ilgili kendi yorumunu yapmasına izin verin. İyi notlarının neden bu kadar iyi olduğunu, kötü olanların da nedenini ya da bu konudaki tahminlerini size anlatması için ona fırsat verin.

- ‘Başarısız’ olarak değerlendirilen dersleri için ona yardıma ve desteğe açık olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Anne babasının yanında olduğunu bilmesi çocuğa güç verecek, motivasyon sağlayacaktır. Bu dersler için ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorabilirsiniz.

BAŞARIYA TEK CÜMLELİK YORUM YAPMAK HAKSIZLIK

- Notları iyi olan çocuklar övülürken, diğerlerinin de teşvik edilmesi gerekiyor.

- Notların yüksek olduğu bir karne için de “Aferin, bakıyım hepsi 5” gibi, çocuğun sene boyunca ortaya koyduğu emeğe bir cümlelik yorum yapmak da yeterli değil. Oradaki her bir ders, sosyal davranış notu ayrı bir değerlendirme ve övgüyü hak ediyor.