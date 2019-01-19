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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
19.01.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Karne notlarını değiştirmişti! Nasıl yaptığı ortaya çıktı

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Karne notlarını değiştirmişti! Nasıl yaptığı ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da, karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri silen 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M.'nin, öğretmenine ait kişisel şifreyi kullanarak, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girdiği belirlendi. Gözaltına alınan S.Ş.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M., Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girip, karne notlarını 20'şer puan yükseltip, okula devamsızlık yaptığı 59 olan gün sayısını da 9'a indirdi. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sistemde hata olabileceği yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veritabanı üzerinde inceleme yaptı. Ancak herhangi bir soruna rastlamadı. Öğrencinin karne notları ve devamsızlıkları, öğretmenlerin kayıtlarına göre düzeltildi.

S.Ş.M.'nin notları ile devamsızlık gün sayısının bir kez daha değişmesi üzerine, okul yönetimi polise bilgi verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencinin verilerinin değiştirildiği bilgisayarın IP adresine ulaştı. Sistemdeki verileri değiştiren kişinin, notları ve devamsızlık günleri değiştirilen öğrenci S.Ş.M. olduğu belirlendi. Polis, öğrenci S.Ş.M.'yi dün evinde gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonunda öğrencinin, öğretmenine ait kişisel şifreyle e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girdiği ve notları ile devamsızlık günlerinde değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İfadesi alınan S.Ş.M. serbest bırakıldı.

 

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