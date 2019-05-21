Karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala, karnelerin verilip okulların kapanacağı tarih de merak edilmeye başlandı. Mayıs ayının sonlarına doğru gelinmesiyle beraber, öğrenci ve velilerin yaz tatili planları da şekillendi. Peki, karneler ne zaman verilecek? Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesi üzerinden, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, çalışma takvimini yayınladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayarak, 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erdi. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlamıştı. Peki, 2018-2019 yılı ikinci kanaat dönemi ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
2018-2019 eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
YAZ TATİLİNDE YENİ SİSTEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim çalışma takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını belirtti.
Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Bu tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bazı özdeğerlendirmeler yapacak. Yapılan ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyor. İnsan üstü bir çalışmayla, büyük yorgunluk içinde olduklarını biliyoruz. Bu amaçla öğretmenlere bir nefes alma süresi vermeyi çok elzem görüyoruz. Ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, kişisel gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması da söz konusu olabilecek."
YAZ TATİLİNDE YENİ UYGULAMA NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 9 Eylül 2019’da çalacak. 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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