Karlov’u AK Parti’nin iftarında vuracaklardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarlov’u AK Parti’nin iftarında vuracaklardı
GeriGündem Karlov’u AK Parti’nin iftarında vuracaklardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Karlov’u AK Parti’nin iftarında vuracaklardı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Karlov’u AK Parti’nin iftarında vuracaklardı

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı 609 sayfalık iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, Fetullah Gülen’in de aralarında olduğu 28 şüpheli yer aldı. Suikastı düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş için “terörist” sıfatı kullanıldı, suikastın FETÖ’nün bir eylemi olduğu savunuldu. İddianamede örgütsel şemaya da yer verildi.

SUİKAST PLANI: DİZİDEN

İddianamede, FETÖ ve arkasındaki istihbarat örgütlerinin, Rusya ile Türkiye’yi olası bir savaş durumuna getirmek gibi amaçlarla Karlov’un öldürülmesi kararı aldığı iddia edildi. Suikast planın ABD’deki örgütsel toplantılarda Ocak 2016 tarihinde yapıldığı belirtildi.
Gülen’in onayıyla, Samanyolu TV’de yayınlanan “Nizama Adanmış Ruhlar” dizisinin 89. bölümünde konu edinen bir büyükelçiye yönelik suikast planının devreye alındığı iddia edildi.

İSTİHBARAT: MİT’İN FETÖ HÜCRESİNDE

Karlov suikastının “istihbarat eylemi” tarzındaki terör eylemi olduğu savunuldu. Soruşturmada, MİT’in içinde “bir FETÖ hücresi” tespit edildiği, bu hücrenin “19 Aralık 2016’daki eylemin istihbaratını sağladığı” iddia edildi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE

Suikasta ilişkin hazırlıkların 2016 Şubat’ında başlandığı, bu amaçla Altıntaş’ın 27 Haziran 2016 tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 9. büyükelçiler iftar programına koruma kılıfı altında katılarak öldürmek için hazırlıklar yaptığı, ancak Karlov’un yurtdışına gitmesi nedeniyle programa katılmadığı için suikast girişimin iptal edildiği anlatıldı.

SİLSİLEYLE GÜLEN’E GİTTİ

“Eylemin planlaması ve sergi organizasyonu aşamasında görev alan” Şerif Ali Tekalan, istihbarat bilgilerini FETÖ içindeki MİT imamı olarak görev yapan Cengiz Özkan isimli şahsa iletti. İddianamede “İletilen bilgilerin bu silsile içerisinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’e kadar iletildiği tespit edilmiştir” iddiasına yer verildi.

Şüpheli Vehbi Kürşad Akalın’ın ifadesinde Rusya savaş uçağının düşürülmesinde sonra cemaat abisi konumundaki Hüseyin Kötüce’nin kendisinden, “Rusya Federasyonu’nun elçiliğinin güvenliğinin nasıl olduğunu ve ne şekilde sağlandığını sorduğunu, kendisine Büyükelçi Andrey Karlov ile ilgili ve şahsın kişiliği ile alakalı bilgiler verdiğini, güvenlikle ilgili bir şirketin ana kapıda nöbet tuttuğunu, bazen olası eylemlere karşı polisin dışarıda sokakta güvenlik sağladığını” anlattığı belirtildi. Akalın’ın ifadesinde, büyükelçinin Türkiye’de kendisini güvende hissetmesi nedeniyle koruma kullanmadığını kendisinin bildiğini, bu hususu şüpheli Kötüce’ye ilettiğini söylediği de iddianamede yer verildi. Şüpheli Kötüce de ifadesinde, üstü konumunda bulunan Sadık Kod adlı şüpheli Cemal Karaata’nın “Büyükelçinin kimler tarafından korunduğu”, “koruma kullanıp kullanmadığı”, “Rusya Büyükelçiliği içerisindeki çalışan ajanların etnik kökenlerinin ne olduğunu ve bildikleri dillerin ne olduğu” gibi soruları sorduğunu anlattı. Kötüce, eski MİT mensubu Vehbi Akalın’dan aldıkları bilgileri “Ubuntu” isimli programa yazarak Sadık kod adlı Karaata’ya verdiğini iddia etti.

KURAN’DAN ALINTI

- İddianamede, “Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de” ifadesi kullanılarak İsra Süresi ve Maide süresinden alıntılar yapılarak, “Dinimizin masum bir insanın öldürülmesine izin vermemesine rağmen FETÖ tarafından Altıntaş’ın saldırı eylemine şehitlik ve cennet motivasyonuyla hazırlandığı eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

EYLEM SONRASI DA PLANLANDI

- İddianamede eylemin bir FETÖ saldırısı olmadığı imajı yaratmak için örgütün çalışma yaptığı ve önceden saldırgan Altıntaş’ın ilişkilerini ayarladığı görüşü savunuldu.

TALİMAT HATSIZ TELEFONDAN

- Altıntaş’ın iki telefon kullandığı, eylem talimatını hatsız cep telefonu üzerinden aldığı, ikinci akıllı telefonu soruşturmayı uzatmak ve başka mecralara yöneltmek için bıraktığı iddia edildi.

İDDİANAMEDE TRT YORUMLARI

- Suikast görüntülerinin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili değerlendirme de iddianameye girdi: “Büyükelçinin konuşmayacağını bildirmesine rağmen TRT’nin ekip gönderdiği, yayınlamama kararı verildiği halde TRT 1 Ana Haber’den Muhammet Ensar Çakır tarafından Erhan Çelik’in talimatıyla görüntülerin yayına hazırlandığı, Kezban Bülbül’ün kararı bildiği halde ekibi uyarmadığı, yaşanan gelişmelerin gerçekleşen saldırı ile bağlantılı olduğu, bu hususun habercilik ve haber yapma kavramları ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır.”

Suikast ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıRusya'nın en büyük televizyon kanallarından Ren TV, Rus büyükelçi Karlov'u suikast düzenleyen Mevlet Mert Altıntaş'a ait olduğu iddia edilen ve suikasttan 3 gün önce keşif yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı.&nbsp;
daha fazla video için

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve İzmir adayları...

'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı

Kahreden haber... İsyan ettiren detay

Kocaya merdaneli dayak! Genç adam polis merkezine sığındı