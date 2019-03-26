Karlov’da ‘abi’den savunma
RUSYA’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 13’ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi. Davanın en kritik ismi olduğu iddia edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) çalışanı Hüseyin Kötüce, hakkındaki iddiaları reddetti. Tutuklu yargılanan Kötüce daha önceki iki duruşmada savunma yapmayarak süre talebinde bulunmuştu.
KARLOV HAKKINDA BİLGİ TALİMATI
İddianamede, Kötüce’nin FETÖ mahrem yapılanmasında ağabeyi olduğu iddia edilen eski MİT Rusya masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın’a, Karlov ile ilgili bilgi toplanması talimatı verdiği iddia edilmişti. İlk ifadelerinde bu iddiayı kabul eden Kötüce, mahkemedeki savunmasında geri adım attı. Kötüce, emniyet ve savcılık sorgusunda verdiği ifadelerin ağır işkence altında alındığını iddia ederek özetle şunları söyledi:
“BTK’ya 6 Aralık 2013’te girdim. Burada hesabını veremeyeceğim bir işim olmadı. 28 Şubat 2017’de işten evime giderken, İstanbul yolunda aracımın önü kesildi. Ellerime ters kelepçe takılıp, yüzüme çuval geçirilerek, siyah renkli bir minibüse konularak kaçırıldım. 3 ay ağır işkenceye maruz kaldım. Kaçıran kişiler MİT görevlileriydi. İşkence altında aldıkları ifadeleri zorla imzalattılar. Sorgu bitince beni bir yol kenarına bıraktılar. Emniyete gidip teslim olmamı söylediler.
Benim MİT çalışanı Vehbi Kürşat Akalın’dan (davada yargılanan sanıklar arasında) Karlov hakkında bilgiler istediğim, koruması olup olmadığını sorduğum iddia ediliyordu. Biz birbirimizi tanımıyoruz ki bilgi isteyeyim. Savcılıkta bu kişiyle yüzleşmek istedim ancak bu gerçekleşmedi. Emniyette onunla ilgili ifade verdim ancak bunların hiçbiri doğru değil. Ben 1.5 yıldır yüzleşeceğim bugünü bekliyordum. Mahkemeye kadar olan tüm ifadelerim tehdit, işkence ve baskı altında alındığı için kabul etmiyorum. Hayatım boyunca elime silah almadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum.”
SANIKTAN İDDİANAMEYE ELEŞTİRİ
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Hayreddin Aydınbaş savunmasını yaptı. İddianame, soruşturmayı yürüten savcı ve mahkemeye yönelik eleştirilerde bulunan Aydınbaş, “Hukuk tarihinde eşine az rastlanır bir fecaatle karşı karşıya olunduğunu” iddia etti. Soruşturma aşamasındaki beyanları sorulan sanık, “Onların tamamı çöptür” dedi.
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