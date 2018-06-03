Karlov suikastında papaz da ifade vermiş

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın yaptığı soruşturma kapsamında, otelde kalan tüm müşterilerin ifadesine başvuruldu. Suikasttan bir gün önce otelde, ABD doğumlu Türk vatandaşı olan bir papazın kaldığı tespit edildi. Papaz R.R.H. ifadesinde özetle şu ifadeyi verdi:

“2006 yılında Amerikan ordusundan emekli oldum. 2014 yılında Türk vatandaşı oldum. Halen Adana’da yaşıyorum. 2004 yılı ekim ayından bu yana otelde Ankara Uluslararası Baptist Kilisesi cemaatine mensup kişilere ayin veriyorum. Adana’dan her cumartesi günü gelerek otelde bir gün konaklıyorum. Pazar günü saat 10.00 civarında ayini yönetiyorum. Daha sonra tekrar Adana’ya dönüyorum. Toplantılarımıza genelde Afrika ve Filipinliler katılır. Sadece dini açıdan inançlarımızı yerine getirmek üzere bu toplantıyı yapıyoruz. Ben ve ayine katılanlar, salonun kira bedeli olan 200 doları kendi aramızda toparlıyoruz. Ayine ABD Büyükelçiliği’nden katılan kimse yok. (Suikastçı Altıntaş’ı tanıyıp tanımadığını sorusuna) Ben sorduğunuz şahsı tanımıyorum. Herhangi bir yerde görmedim.”



