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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hilal ÖZTÜRK/DHA
23.09.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!

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'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!

FETÖ/PDY'nin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti soruşturmasına, 'terör örgütü üyeliği'nden firari olarak aranan avukat Sabiha Nur Gümüş aracılığıyla müdahale ettiği ortaya çıktı.

Örgütün, tetikçi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın 'abisi' olan ve suikast emrini veren tutuklu şüpheli Şahin Söğüt'e, konuşacağını anlayınca avukat Gümüş ile 'sus' mesajı ilettiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Savcısı, yurt dışına kaçtığı tahmin edilen avukat Gümüş hakkında soruşturma başlattı.

SAVCILIK SORGUSUNDA ÖRGÜTE MESAJ GÖNDERDİ

DHA’nın edindiği bilgilere göre, 'Karlov suikasti'nin kilit şüphelisi olan, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt, savcılık sorgusunda bildiklerini anlatma eğilimi gösterdi. Hatta, "Durumu değerlendirip, nasıl davranacağıma sonra karar vereceğim" dedi. Ancak sorguda hazır bulunan avukat Sabiha Nur Gümüş, bu bilgiyi örgüte iletti. Soruşturma savcısı, Söğüt’ün avukat Gümüş aracılığıyla örgüte mesaj gönderdiğini fark etti. Hemen şüphelinin tutuklu bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimine, 'örgütsel talimat ulaştırılmasının beklendiği' gerekçesiyle, şüpheli ile avukatı arasındaki görüşmelerin kayıt altına alınması talimatını verdi.

NOT DEFTERİNDE ÖRGÜT MESAJI

Beklenen de oldu ve avukat Gümüş, örgütün mesajını, Söğüt'e 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen görüşmede ulaştırdı. Kayda alınan görüşme sırasında avukat, görüşme odasındaki görevli memurun arkasını kısa süreliğine dönmesini fırsat bilip, yanında getirdiği küçük boy defterini açtı ve bir bölümü eliyle şüpheli Şahin Söğüt'e işaret etti. Görevlinin geri dönmesi üzerine de paniğe kapıldı ve üzerini düzeltiyor gibi yaparak, not defterini masaya bıraktı. Ardından defteri tekrar eline alıp, baktı.

Bu sırada şüpheli Şahin Söğüt kendisine gösterilen notu okudu. Söğüt mutlu olarak, "Tek düşüncem zaten dışarıdakilerdi" dedi.

Kayıt altındaki görüşme tüm detaylarıyla incelendiğinde FETÖ'nün şüpheli Söğüt'e, avukat Gümüş aracılığıyla 'sus' talimatı ile ailesinin geçimiyle ilgili teminat verildiği kanaatine ulaşıldı.

ÖRGÜTÜN ULAK AVUKATI FİRAR ETTİ

Bu tespit üzerine Cumhuriyet Savcısı, avukat Sabiha Nur Gümüş hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında arama yapılan avukatlık ofisinde Gümüş'ün üzerinde 1 adet baklava desenli dikişler bulunan, açık yavruağzı renkli not defteri ele geçirildi. Ancak avukatın, defterden Söğüt’e gösterdiği sayfanın yırtıldığı belirlendi. Not defteri, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilirken, avukat Gümüş ifadesinde, 'not göstermediğini, suçlamayı kabul etmediğini, olayın yanlış anlaşıldığını, tamamen yanlış yorumlandığını düşündüğünü' söyledi.

Avukat Sabiha Nur Gümüş, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak Gümüş hakkında, bir süre sonra adli kontrolü ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Gümüş'ün örgüt tarafından yasadışı yollarla yurtdışına çıkartıldığı belirlendi. Gümüş, halen firari olarak aranıyor.

Şüpheli Şahin Söğüt'ün ise bu gelişmelerin ardından susma hakkını kullandığı belirtildi.

 

 

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