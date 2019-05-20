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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Karlov suikastı sanığının avukatının şoke eden mesajları ortaya çıktı!

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Karlov suikastı sanığının avukatının şoke eden mesajları ortaya çıktı!

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'ın avukatı Erdem Semih Yıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Yıldız'ın, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi avukat Emine Kurt Tuğcu ile WhatsApp'tan yaptığı görüşmeler de yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'ın avukatı Erdem Semih Yıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlandı.     

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespiti üzerine Yıldız hakkında soruşturma başlattı. Hakkındaki soruşturmadan haberdar olan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen Yıldız, başkentteki restoranda gözaltına alındı.     

Şüpheli Yıldız'ın "Yasins" kullanıcı adıyla 13 Kasım 2015 ile 11 Şubat 2016 arasında ByLock'u kullandığı, çok sayıda mesaj ve mail gönderdiği, örgüt üyelerinin bulunduğu "ali06" ve "persembe" isimli iki ByLock grubuna kaydolduğu tespit edildi.     

Yıldız'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mahkeme kararıyla "Hasan" olan adını "Erdem Semih" olarak değiştirdiği belirlendi. Ayrıca Yıldız'ın resmi kayıtlardaki ikametgahında oturmadığı, olası fiziki takipten kurtulmak için farklı adreste kaldığı ortaya çıktı.     

FETÖ'nün kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde okuduğu, üniversitenin yurdunda kaldığı ve burs aldığı belirlenen Yıldız'ın, Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edildi.     

"PATIR PATIR DÖKÜLÜYORUZ"     

Yıldız'ın, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi avukat Emine Kurt Tuğcu ile WhatsApp'tan mesajlaştığı ve yurt dışına kaçmakla ilgili görüştükleri belirlendi.     

Tuğcu ile Yıldız arasındaki 3 Şubat 2019 tarihli yazışmada şu ifadeler yer aldı:     

"Erdem Semih Yıldız: Bugün mü yolculuk?     

Emine Kurt Tuğcu: Evet ablacım.     

Yıldız: Ben de geleceğim o tarafa. Artık orada görüşürüz.     

Tuğcu: Ne zaman?     

Yıldız: En kısa sürede, şakası yok, durum ciddi.     

Tuğcu: Ne oldu, yeni gelişme mi var?     

Yıldız: Id tutanağı var, biraz da zorlasalar tanık da çıkar.     

Tuğcu: Patır patır dökülüyoruz, arayı uzatma, hemen gel.     

Yıldız: Hayırlısı olsun ama bir an önce çık sen ne olur ne olmaz.     

Yıldız: Ben de işleri toplayıp maddi durumu ayarlayıp düşüneceğim en kısa sürede.      

Tuğcu: İki güne kadar çıkarız inşallah. "     

Şüpheli Yıldız'ın, FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen Selim Biçer'den Yunanistan'da bulunan FETÖ yöneticisi "Zübeyir bey Atina" ismi ile kayıtlı şahsın telefon numarasını aldığı da belirlendi.     

Yıldız'ın Biçer ile yazışmalarında da şu mesajlar yer aldı:     

"Biçer: Zübeyir beyle görüşün, bana düşen bir husus varsa yardımcı olurum.     

Yıldız: Tamam inşallah, Emine hanımlar yakalandı bu arada.

Biçer: Yaa çok üzüldüm, keşke haber verselerdi çıkarırdım.

Yıldız:  Çıkarken yakalandılar, nasip işte.

Biçer: Rabbim yardımcıları olsun.

Yıldız: Dosya da yakalama yoktu, inşallah bırakırlar."

KARLOV SUİKASTI SANIĞININ AVUKATLIĞINI YAPTI     

Ankara Barosuna 2018'de kayıt yaptıran Yıldız, birçok FETÖ sanığının avukatlığını üstlendi. Yıldız'ın savunmasını üstlendiği isimlerden biri de Andrey Karlov suikastı sanıklarından Salih Yılmaz'dı. Salih Yılmaz'ın Karlov'a yönelik suikast talimatını silsile yoluyla suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'a ileten "zümre başkanı" konumundaki örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor.      

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı iddianamesine göre, sanık Salih Yılmaz, 2013'ten tutuklandığı 2016'ya kadar örgütün emniyet teşkilatında "zümre başkanlığı" görevini yürüttü. Örgüt içinde "Said" kod adını kullanan Yılmaz, emniyet müdürlüğündeki mahrem yapılanma içinde olduğu ve suikast planlaması içinde bulunduğu iddia edilen sanık Ahmet Kılıçarslan'dan aldığı suikast talimatını Altıntaş'a iletilmek üzere şüpheli Şahin Söğüt'e aktardı.     

Karlov suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi' sinin bankada işlem yaparken görüntüleri
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