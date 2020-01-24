Karlov suikastı sanığı Altaylı iddianamesinde

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT personeli Enver Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz, eski MİT personeli Mehmet Barıner ve Seda Chamatzoglou hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, iddianame hazırlamıştı. İddianamede, Karlov davasının tutuklu sanıklarından Hüseyin Kötüce’nin ifadesine yer verildi. Kötüce ifadesinde özetle şu iddialarda bulundu:

İRAN BİRİMİNDE ÇALIŞIYORDU

“2013 yılının haziran ayı gibi Sadık abi bana ‘Selim kod isimli bir mahrem abi ile seni görüştüreceğim, bu abide bulunan iki şahısla artık sen ilgileneceksin’ dedi. Ben de söylenen ve bana teslim edilecek arkadaşların evine gittim. Bu evde Furkan ve Mustafa kod isimli şahıslar ile görüştüm. Bana kendilerinin MİT Müsteşarlığı’nda İstihbarata Karşı Koyma (İKK) denilen dairede çalıştıklarını söylediler. Furkan’ın ABD biriminde, Mustafa’nın ise İran biriminde çalıştığını kendilerinden öğrendim. Furkan kod isimli şahsın gerçek isminin Fatih Okan, Mustafa kod isimli şahsın ise Mehmet Barıner (Enver Altaylı’nın yurtdışına kaçırmak istediği eski MİT’çi) olduğunu Selim kod isimli şahıstan öğrendim. Sadık abinin ABD ve İran’a özel ilgisi vardı. Buradan gelecek bilgileri çok önemsiyordu. Furkan’dan ABD büyükelçiliğiyle ilgili, Mustafa’dan ise İran’la ilgili bilgiler talep ediyordu. 17-25 Aralık olayından sonra Reza Zarrab’la ilgili bilgi istedi.”