Karlov suikastı davasında ilginç savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarlov suikastı davasında ilginç savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...
GeriGündem Karlov suikastı davasında ilginç savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
10.01.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Karlov suikastı davasında ilginç savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karlov suikastı davasında ilginç savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davada, fotoğraf sergisinin organizatörü savunma yaptı. Tutuklu sanık Mustafa Timur Özkan, hesabından ABD'deki bir şirket hesabına gönderdiği 100 bin doların ne amaçla gönderildiğinin sorulması üzerine, "Bu şirket, uzaya adam götüren bir şirketti. Ben de uzaya giden ilk Türk olmak için bu parayı gönderdim" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü celsesi başladı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmada hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Suikastın gerçekleştiği serginin organizatörü tutuklu sanık Mustafa Timur Özkan, mahkeme huzurunda savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özkan, ne suikast ile ne de FETÖ ile doğrudan ya da dolaylı bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Serginin organizasyonu için hiç kimseden talimat almadığını söyleyen Özkan, "Sergi ve suikast birbirinden bağımsız iki süreçten geçerek vaki olmuştur. Sergi projesi benimdir, yapılması talebi Ruslardan gelmiştir. Suikastı kimin yaptırdığını bilemem. Benim bildiğim sergiyi FETÖ’nün yaptırmadığıdır. Sergiyi ben yaptım, bunu yaparken de hiçbir yerden talimat almadım. Emekli mimarım. Hobilerimin başında seyahat gelmektedir. Rusya üzerine yayınlanmış iki kitabım var. Vatanını, milletini seven, aydın, ilerici, sosyal demokrat bir insanım. Muhafazakar ve din odaklı yapılanmalara odak olmuşumdur. Buna rağmen dini ve illegal bir örgütle işbirliği içinde olmakla suçlanıyorum. Bu, benim açımdan sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda utançtır. Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edilmiştir" iddialarında bulundu.

Özkan, serginin hikayesinin 2011 yılına uzandığını belirterek, serginin amacının Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Serginin sergiye sponsor olan Rusya Büyükelçiliğinin talebi üzerine gerçekleştiğini ifade eden Özkan, menfur suikastın barışçıl bir sergide vuku bulmasının kendisi açısından da talihsiz bir tesadüf olduğunu kaydetti. Özkan, suikastın Moskova'da 20 Aralık 2016'da yapılacak olan Türkiye-Rusya-İran arasındaki ortak Suriye toplantısından önceki güne denk getirildiği iddiasına ilişkin, "16 Aralık'tan 19 Aralık'a ertelenmesi tamamen Rusya tarafının tercihiyle oldu. Ruslar, kendi protokollerini davet edebilmek için farklı bir açılış tarihi istediler" ifadelerini kullandı.

"UZAYA GİDEN İLK TÜRK OLMAK İÇİN PARA GÖNDERDİM"

Özkan, hesap hareketlerinde 2 milyon 400 bin lira tespit edildiği ve ABD’li bir şirkete 100 bin dolar gönderdiğinin hatırlatılması üzerine, “İfademde de bahsettiğim gibi gayrimenkul yatırımları yaptım. Bu paraları mesleğim dışında bu işlerden kazandım. ABD'ye gönderdiğim 100 bin dolar, bu şirket uzaya adam götüren bir şirketti. Ben de uzaya giden ilk Türk olmak için bu parayı gönderdim. O dönem Türkiye’den 3 kişi başvuru yapmış ve para göndermişti. Benim çocuğum yok. Dünya malı dünyada kalır mantığı ile hareket edip gözümü karartıp gönderdim” diye konuştu.
Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çok sayıda hakim ve savcıyı ihraç edildi

Ünlü bestekar sahneden inerken Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

İstanbul için uyarı geldi

Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor, o isimlere takipsizlik