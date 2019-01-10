Karlov suikastı davasında ara karar
Karlov suikastı davasında verilen ara kararda Abdulsamet Kekeç'e yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.
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