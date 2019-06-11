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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
11.06.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

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Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürüldüğü suikast ile ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in de bulunduğu 11'i tutuklu 28 sanıklı davaya devam edildi. Davada, suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki 'abi'si olduğu öne sürülen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklu sanık Ayşe Söğüt, elektronik kelepçe ile ev hapsi getirilerek tahliye edildi.

Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra yeni delil ve tanık beyanlarına karşı sanıklara söz verdi. Söz alan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, örgüt imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Kötüce, sanıklardan Vehbi Kürsat Akalın'dan Karlov hakkında bilgiler istediği, koruması olup olmadığını sorduğu, bu bilgileri de üstlerine ilettiği yönündeki iddiaları reddederek, "Benimle ilgili her şey araştırılsın. Aklanmak istiyorum" diye konuştu.

'SUİKASTLA ALAKAM YOK, ALTINTAŞ'I TANIMIYORUM'

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki ‘'abi'si olduğu, Altıntaş'ı suikast için azmettirdiği iddia edilen tutuklu sanık Şahin Söğüt de suçlamaları kabul etmedi. Altıntaş'ın tüm eylemlerinden sorumlu tutulduğunu belirten Söğüt, Altıntaş'ı tanımadığını, hayatının hiç bir döneminde bu kişiyle görüşmediğini ileri sürdü.

Şahin Söğüt, Altıntaş'a telefonla suikast talimatı verdiği iddiaları için de "Ben o tarihte işteydim. İş çıkışı eşimi almaya gittim. Bu sırada Altıntaş'ın evinin olduğu bölgeden geçmişim. Bu nedenle aynı baz istasyonundan sinyal vermiş olabiliriz. Baz kayıtlarından böyle bir sonuç çıkarmak doğru değil" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Şahin Söğüt’ün eşi sanık Ayşe Söğüt’ü, elektronik kelepçe takılarak, 'konutu terk etmememe' adli kontrolü ile tahliye etti. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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