Karlov soruşturmasında çarpıcı MASAK raporu

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, bir sergi açılışında konuşma yaparken Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı soruşturma başlatmıştı.



MASAK RAPORU DOSYADA



Savcı Akıncı’nın talimatı ile Altıntaş’ı Karlov suikastına azmettiren ve cinayetten sonra maillerindeki mesajları sildiği iddia edilen Şahin Söğüt, 23 Mart tarihinde gözaltına alındı. 14 günlük gözaltı süreci boyunca hem emniyette hem de savcılık sorgusunda susma hakkını kullanan Söğüt “Anayasayı ihlal ve tasarlayarak adam öldürme” suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Söğüt’ün para trafiğini ortaya koyan MASAK raporu savcılık dosyasına girdi.



GÜLEN’DEN EFT



Raporda, dikkat çekici bir para trafiği yer aldı. Raporda, Fetullah Gülen’in yeğeni Usame Gülen’in Şahin Söğüt’e 26 Haziran 2013 tarihinde ve 25 Eylül 2013 tarihinde iki işlemde toplamda 5 bin 500 TL para gönderdiği tespitine yer verildi. Savcılık kaynakları Usame Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü, halen firarda olduğu anlaşılan şüphelinin bu soruşturma kapsamında arandığı bildirdi. Aynı kaynaklar dosya giren MASAK raporunun Söğüt’ün FETÖ bağlantısını ortaya koyması açısında kritik öneme sahip olduğu görüşünü savundu.



6 AY SONRA GÖREVE DÖNDÜ



Karlov soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Altıntaş’ın ‘örgüt abisi’ olduğu iddia edilen Söğüt, 20 Temmuz 2016 tarihinde BTK’daki görevden uzaklaştırıl, 4 Ocak 2017 tarihinde de göreve iade edildi. Ancak Söğüt FETÖ’ün mahrem imam yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınacağı bilgisini aldıktan sonra 30 Mayıs 2017 tarihinde de işe gelmediği, kayıplara karıştığı belirlendi. Söğüt’ün telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapora göre de şüphelinin telefondaki mesajlarını şifrelediği ve mesajların silinmesi için de ayrı ayrı casus programlar yüklediği anlaşıldı. Söğüt’ün FETÖ’nün Bylock’tan sonra kullandığı Falcon isimli haberleşme programını da kullandığı iddia edildi.



TALİMATI O İLETTİ İDDASI



Söğüt’ün tutuklanması talebiyle hazırlanan sevk yazısında, “Altıntaş’ın öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Tüm dosya kapsamına göre şüphelinin FETÖ’nün amaç suçunu gerçekleştirmek amacıyla üst kadrolarından almış olduğu Büyükelçinin öldürülmesi talimatını Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgana ilettiğine, aldığı talimat doğrultusunda şahsı saldırıya hazırladığına, olay sonrasında ise saldırganın hesaplarına girerek bütün bilgileri sildiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunmaktadır” iddiasına yer verilmişti.