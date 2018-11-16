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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Karlov iddianamesi: 1 numara Gülen

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Karlov iddianamesi: 1 numara Gülen

RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikastına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık 9’u tutuklu 28 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

FETÖ lideri Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak iddianamede yer alırken, örgütün tepe yöneticileri arasında yer alan Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu da şüpheliler arasında. Suçlama, “anayasayı ihlal”, “kasten öldürme”. Suikast anının TRT’de yayınlanması nedeniyle şüpheli TRT çalışanlarının dosyası ise ayrıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, Andrey Karlov’u 19 Aralık 2016’da sergi açılışında öldürmüştü.

ŞEMALI İDDİANAME

Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı yaklaşık 600 sayfalık iddianame onay için ilgili başsavcıvekiline sunuldu.

Şüphelilerin örgütteki konumlarına ve suikasttaki rollerine göre hazırlanan şema da iddianameye konuldu. Karlov suikastının, Türkiye’yi zor duruma düşürmek ve Rusya ile ilişkilerini bozmak amacıyla gerçekleştirdiği savunuldu.

TALİMAT SÖGÜT’TEN

İddianamede şüpheli Emre Uslu’nun da suikast sonrası sosyal medyadan attığı tweet’lerle saldırıyı FETÖ’nün dışındaki başka örgütlere yönlendirmeye çalıştığı anlatıldı. İddianameye göre, Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan polis memurunun mail’lerindeki mesajları sildiği iddia edilen eski BTK çalışanı tutuklu Şahin Söğüt’ün, suikasttan 10 gün önce, polis Altıntaş’ın Keçiören’deki evinin yakınlarında baz kaydı tespit edildi. Altıntaş’ın bu görüşmeden sonra suikast hazırlığı yapmaya başladığı ve suikastın talimatının da Söğüt tarafından getirildiği öne sürüldü.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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