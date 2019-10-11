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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karlov davasında üç sanığa tahliye

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Karlov davasında üç sanığa tahliye

RUSYA’NIN eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada sürpriz bir gelişme oldu. Davanın en önemli sanıklarından biri olduğu iddia edilen ve Karlov’un hayatını kaybettiği serginin organizatörü olan Timur Özkan’ın da aralarında bulunduğu 3 sanık için tahliye kararı verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de dâhil olduğu 28 sanıklı davanın dünkü duruşmasında 10 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Suikastçı polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş’ın eski ev arkadaşı ve iddianamede şüpheliyi radikalleştiren isim olarak gösterilen eski polis Sercan Başar, savunmasında “Altıntaş’ı cemaat evlerine götüren isim ben değilim. Suikasttan 4 ay önce evlendim ve Mevlüt Mert Altıntaş ile ev arkadaşlığını bıraktım. 38 aydır tek kişilik bir hücrede tutuluyorum” dedi.

Altıntaş’a suikast talimatını ilettiği ve örgüt içindeki abisi olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt’e mahkeme başkanı, “Emniyette gözaltındayken kırdığın telefonun incelendi. Telefonunda Falcon (FETÖ’nün kullandığı haberleşme programı) kurulu olduğu, sahte ABD numarasının oluşturulduğu ve telefonu sıfırlama programının yüklü olduğu tespit edildi. Buna ne diyeceksin?” diye sordu. Sanık Söğüt, “Kabul etmiyorum” dedi.
Mahkeme, Sercan Başar, Kağan Bülbül ve Timur Özkan hakkında tahliye ve adli kontrol kararı verdi. Şahin Söğüt ve eşinin de aralarında bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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