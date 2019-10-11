Karlov davasında üç sanığa tahliye
RUSYA’NIN eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada sürpriz bir gelişme oldu. Davanın en önemli sanıklarından biri olduğu iddia edilen ve Karlov’un hayatını kaybettiği serginin organizatörü olan Timur Özkan’ın da aralarında bulunduğu 3 sanık için tahliye kararı verildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de dâhil olduğu 28 sanıklı davanın dünkü duruşmasında 10 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Suikastçı polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş’ın eski ev arkadaşı ve iddianamede şüpheliyi radikalleştiren isim olarak gösterilen eski polis Sercan Başar, savunmasında “Altıntaş’ı cemaat evlerine götüren isim ben değilim. Suikasttan 4 ay önce evlendim ve Mevlüt Mert Altıntaş ile ev arkadaşlığını bıraktım. 38 aydır tek kişilik bir hücrede tutuluyorum” dedi.
Altıntaş’a suikast talimatını ilettiği ve örgüt içindeki abisi olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt’e mahkeme başkanı, “Emniyette gözaltındayken kırdığın telefonun incelendi. Telefonunda Falcon (FETÖ’nün kullandığı haberleşme programı) kurulu olduğu, sahte ABD numarasının oluşturulduğu ve telefonu sıfırlama programının yüklü olduğu tespit edildi. Buna ne diyeceksin?” diye sordu. Sanık Söğüt, “Kabul etmiyorum” dedi.
Mahkeme, Sercan Başar, Kağan Bülbül ve Timur Özkan hakkında tahliye ve adli kontrol kararı verdi. Şahin Söğüt ve eşinin de aralarında bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
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