Karlov davasında savunmalar yine alınamadı
ESKİ Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması dün Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken önceki duruşmada ek süre isteyen kritik sanıklar yine savunma yapmadı.
Eski MİT çalışanı Vehbi Kürşad Akalın ve ona “Karlov ilgili araştırma yap” talimatı verdiği iddia edilen Hüseyin Kötüce ile suikastçının cemaat ağabeyi olduğu belirtilen sanık Şahin Söğüt, avukatlarının duruşmaya katılmamaları nedeniyle savunmalarını yapmazken yeni süre verildi. İlk duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan sanık Abdulsamet Kekeç’in celse arasında avukatıyla mahkemeye geldiğini ve ifadesinin alındığını belirtildi. Kekeç savunmasında, FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ı hiç tanımadığını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle