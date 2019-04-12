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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.04.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Karlar eriyince ortaya çıktı... 6 cansız beden bulundu

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Karlar eriyince ortaya çıktı... 6 cansız beden bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında Başkale ilçesi İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Gelenler Mahallesi Güllük Hudut Karakol Komutanlığına yaklaşık 2 kilometre mesafede kimliği henüz belirlenemeyen 2 düzensiz göçmenin cesedinin tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama tarama çalışmaları sırasında Sultançayır Dere yatağında yüzer metre arayla donmuş 4 erkek cesedi daha bulunduğunu belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLECEK

"Uyruğu tespit edilemeyen cesetlerin 20-25 yaşlarında olduğu, ilk belirlemelere göre ölüm olayının kışın meydana geldiği, karların erimesi sonrası cesetlerin ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimizce bölgede arama çalışmalarına devam edilmektedir. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan cesetler ileri tetkik ve otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir."

Van'da 6 erkek cesedi bulundu
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