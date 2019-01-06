Kariyer kelimesi bizim dilimize hangi dilden geçmiştir?
Kariyer kelimesi, Türkçe'ye farklı dillerden girmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Fransızca ve İtalyanca'da karşılığı bulunan kariyer kelimesi, yük arabası, güzergah gibi anlamlar taşımaktadır. Peki, kariyer kelimesi dilimiz Türkçe'ye hangi dilden geçmiştir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kariyer kelimesi, Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, silk, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce carry "taşımak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir.
Kariyer sözcüğü Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) alınan bilgilere göre Türkçe'ye Fransızca'dan geçmiştir. TDK verilerine göre kariyer kelimesi 'Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık' anlamını taşımaktadır.
Yine TDK'ya göre İngilizce'de bu sözcüğün anlamı ise askerlikte donanımı çok güvenli, polis veya asker taşıma aracı şeklinde ifade edilmektedir.
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