Karısıyla yakaladığı güvenlikçiyi öldürdü

3 Ocak saat 17.00 sıralarında Üsküdar’daki evine arkadaşı Ç.T. ile gelen gelen Mahir A., karısını evde bir erkekle gördü. Çıkan kavgada karısı B.A. ve yanındaki Mahmut Çütçü’yü bıçakladı. B.A. ile Mahmut Çütçü yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye giderken, güvenlik görevlisi Mahmut Çütçü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'3 YAŞINDAKİ KIZIM, EVDE ÇIPLAK BİR ADAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Mahir A. tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemedeki ifadesinde “Olay günü iş kıyafetlerimi almaya gittiğimde eşim B.A. kapıyı havlu ile açtı. Duş alacağını, işe gitmem gerektiğini söyledi. Ben koltuğa geçtim. 3 yaşındaki kızım bana, evde çıplak bir adam olduğunu söyledi. Ben evi kontrol etmeye başladım. Ardiye olarak kullandığımız yeri açtığımda iç çamaşırını giymeye çalışan çıplak bir adam gördüm. Bana camlarla saldırdı, ellerim kesildi. Ben, daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Ç.T.’ye de haber vermiştim. Biz boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık. Bu sırada arkadaşım Ç.T. de geldi. Boğuştuğum şahıs elini beline doğru atıp polis olduğunu ve Betül’ü sevdiğini söyledi. Bana, Betül’ü bırakmayacağını da söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçak ile kendimi korumak amacıyla bıçağı birkaç kez sağa sola salladım. Sonra bu şahıs evden ayrıldı. Ben de dışarı çıktım. Sahilde hava alıp polisi aradım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panik ile hareket ettim” dedi. İfadesinin ardından tutuklanan Mahir A., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Mahir A. (Ardıç), hakkında, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, ‘haksız tahrik altında kasten yaralama’ suçundan da 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar olmak üzere toplamda 13.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahir A. İle birlikte maktul Mahmut Çütçü’yü dövdüğü iddia edilen arkadaşı Ç.T. hakkında ise, ‘kasten öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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