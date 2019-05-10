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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
10.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

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Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

Antalya'da semt pazarında çorap satan Mehmet Hür'ün (42), ilişki yaşadığı F.M.'nin kocası Bahattin M. tarafından kiralık katil Ömer Vesek'e öldürtüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken polis cinayet zanlısının peşine düştü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen Bahattin M., eşi F.M. ve Ömer Vesek, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin M. ve Ömer Vesek, 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİRALIK KATİL TUTMUŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:
"Şüpheli Bahattin M., eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin M. cinayet planı yaptı. Ev ve iş yeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer Vesek ile bir araya gelen Bahattin M. miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer Vesek'ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer Vesek, bu teklifi kabul ederken, Bahattin M. da eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü eşi Bahattin M.'ye gösterdi. Bahattin M., eşini eve bıraktıktan sonra Ömer Vesek'e haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer Vesek, pazar içerisinde takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Vesek kaçtı."

Üç şüphelinin 'tasarlayarak insan öldürme' eylemine katıldığına vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ömer Vesek'in asli fail, Bahattin M.'nin azmettirici, F.M.'nin ise söz konusu eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı fail olarak yardım etmekten sorumlu tutulması istendi.

Ayrıca şüpheli Bahattin M. ve Ömer Vesek'in ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, satın alma, kullanma suçundan da yargılanması gerektiğine dikkat çekildi. Cinayet davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Pazar yerinde 6 kurşunla öldürüldü
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