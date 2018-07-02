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    Karısının gözleri önünde denizde kaybolmuştu... Kalp hastası babanın endişeli bekleyişi...

    Ramazan EĞRİ / İstanbul (DHA)
    02.07.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da dün Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu.

    Kuloğlu’nun arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katılıyor.

    BABASI HASTANEDEN GELDİ

    Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kuloğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kuloğlu, ''Dün 4’de haberim oldu. Saat 4’den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım'' dedi. Turgay Kuloğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.

    Serkan Kuloğlu’nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu iddia ederek, ''İnsan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş'' diye konuştu.

    Karısının gözleri önünde denizde kaybolmuştu... Kalp hastası babanın endişeli bekleyişi...EŞİ İP ATMIŞTI

    Dün öğle saatlerinde Serkan Kuloğlu (27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil’den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu’nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kuloğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.

    Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları bu sabah saatlerinde tekrar başladı. 

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    Etiketler: İstanbul , son dakika , haberler
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