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    Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi!

    KARAMAN (İHA)
    08.06.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Karaman’da seyir halindeki ot dolu traktör römorkunun üzerinden düşen anne ve iki çocuk, tekerin üzerlerinden geçmesi sonucu yaralandı.

    Karaman’ın Larende Mahallesi Eski Göztepe yolu küme evleri yakınında meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, Erol Aktaş hayvanlarına yedirmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte gittiği bir bahçeden 70 DP 679 plakalı traktörün römorkuna ot doldurdu.

    Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi!Karaman’da seyir halindeki ot dolu traktör römorkunun üzerinden düşen anne ve iki çocuk, tekerin üzerlerinden geçmesi sonucu yaralandı.
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    Yoldukları otu römorka yükledikten sonra baba Erol Aktaş (42), oğlu Mert’i (4) kucağına alırken, eşi Fatma (34) ile diğer çocukları Yiğit (9) ve Efe’yi (1), römorkta yüklü olan otların üzerine oturtarak yola çıktı. Traktör seyir halindeyken, Yiğit bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Römorkun sağ arka tekeri Yiğit’in üzerinden geçti. Oğlunun düştüğünü gören anne Fatma Aktaş’ta bir anda panikleyince kucağındaki Efe ile birlikte onlarda römorktan yere düştü. Anne ve kucağındaki çocuğunun da üzerinden römorkun tekeri geçti. Baba Erol Aktaş, eşi ve 2 çocuğunun römorktan düştüklerini biraz gittikten sonra fark ederek hemen traktörü durdurdu ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulanslarla çocuklar Karaman Devlet Hastanesine anne ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 yaşındaki Efe Aktaş, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Başkent Hastanesine sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi

    Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi

    Karısını ve iki çocuğunu otların üzerine oturtmuştu... Şoka girdi

    Etiketler: otlar , römork , son dakika , haberler
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