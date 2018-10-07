Karısını öldüren adam cezaevine giderken yakınlarının sözleri şoke etti!
Gaziantep'te tartıştığı eşi Özlem U.'yu (28) tüfekle ateş ederek öldüren H.U tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları, H:U.'yu "Hadi kurban güle güle, başın dik git" sözleri ile uğurlaması şaşkına çevirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesi Kızılcakent Mahallesi’nde tartıştığı karısı Özlem U.'yu (28) tüfekle ateş ederek öldüren H.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10 yıldır evli olduğu karısının beşik kertmesi olduğunu ve çok sevdiğini söyleyen H.U'nun, "Karımı çok seviyorum. Ama zaman zaman ailevi meselelerden tartışıyorduk. O gecede süren tartışmada bana ağır, tahrik eden laflar söyledi. Kendimi kaybettim, sinirlendim" dediği öğrenildi. Olaydan sonra kardeşini ve jandarmayı aradığını belirten H.U.'nun olayda kullandığı tüfeği de jandarmaya teslim ettiği öğrenildi.
Tutuklanan H.U, mahkemenin ardından cezaevi aracıyla Gaziantep Cezaevine sevk edildi. Adliye önünde bekleyen çok sayıda yakını H.U'ya, "Gözün arkada kalmasın. Bu kadar insan senin için burada. Hadi kurban güle güle, başın dik git" dedi.
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