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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
21.02.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Karısını öldürdü, torunlarını sevmek için tahliyesini istedi

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Karısını öldürdü, torunlarını sevmek için tahliyesini istedi

Bursa'da 5 yıl önce çocukları tarafından merdivenlerde cesedi bulunan eşi Emine Kuru'yu (57) boğarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından arttırılması yönünde bozulan Mehmet Kuru (66), “Eşim geçimsiz biriydi. 40 yıl olan evliliğimde adeta cezaevi hayatı yaşadım. Torunlarımı sevmek için tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme ise Mehmet Kuru'nun cezasını 3 yıl 4 ay arttırarak, 18 yıl 4 aya çıkardı.

Merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi'nde bir işyerinde çaycı olarak çalışan işçi emeklisi Mehmet Kuru, çocuklarının da oturduğu kendilerine ait 5 katlı apartmanda 40 yıllık eşi Emine Kuru ile anlaşamayınca dördüncü kattaki boş daireye yerleşti. 3 Kasım 2014 günü ise 3 çocuğunun annesiyle yaşadığı dairenin kapı önünde çamaşırlarının yıkanıp ütülenmesi konusunda tartıştı.

İddiaya göre Kuru, tartışma sırasında dövdüğü eşini boğarak öldürdükten sonra binadan ayrıldı. Çocukları tarafından apartmanın merdivenlerinde cesedi bulunan Emine Kuru'nun dengesini kaybedip merdivenlerden düşerek, yaşamını yitirdiği zannedildi. Bu nedenle normal ölüm raporu verilen Emine Kuru'nun cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılmayan Mehmet Kuru, aynı gün saat 18.30 sıralarında Merinos Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Mehmet Kuru polise, Emine Kuru'nun resmi nikahlı eşi olduğunu ancak 7, 8 yıldır aynı binada ayrı dairelerde yaşadıklarını söyledi. Eşinin olay günü saat 06.30 sıralarında yaşadığı daireye gelip, "Sen benim iç çamaşırlarımı neden çaldın?" diyerek kendisine saldırdığını iddia eden Mehmet Kuru, "Elinde bulunan anahtar tomarıyla yüzümün sağ tarafına vurdu. Canım yanınca ittim, yere düştü. Boğazını sıktım. Bu sırada 'Hacı' diye bağırınca dizimle boğazına bastırdım. Bayıldığını düşünerek, üzerimi giyip evden ayrıldım. Telefonumu kapatıp, dışarıya çıktım" dedi. Mehmet Kuru tutuklandı.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Haksız tahrik altında yakın akrabayı öldürmek' suçundan yargılanan Mehmet Kuru, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezanın alt sınırdan değil üst sınırdan verilmesi gerektiğini bildirerek kararı bozdu.

Yeniden yapılan yargılamada Bandırma 2 Nolu Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Kuru, ağlayarak verdiği ifadesinde “Eşim geçimsiz biriydi. Oğlumu evlendirdim, gelinim eşime üç ay dayanabildi. Torunum oldu, oğlum bizim binaya taşındı. Altı ay sonra gelinim ve oğlum başka eve taşındı. Evliliğimin 15 yılı dışarıda, 5 yılı da cezaevinde gibi geçti. Hayatım alt üst oldu. İki yıl evimi terk etmeme rağmen araya girenlerin çabalarıyla bir araya geldik ama hiç değişmedi. Uzun süredir tutukluyum. Torunlarımı sevmek için tahliyemi istiyorum” dedi.

Avukatı Ergün Kurdak da cezada tahrik indirimi uygulanmasını, sanığın adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesini istedi.

CEZA ARTTIRILDI

Mahkeme heyeti ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak, Mehmet Kuru’yu suçun sabit olduğu gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ardından haksız tahrik indirimiyle 22 yıla indirdi. Mahkeme iyi hal indirimiyle de cezayı 18 yıl 4 aya çevirdi.

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Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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