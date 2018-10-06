Karısını öldürdü, Jandarma'yı aradı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kızılcakent Mahallesi’ndeki evlerinde Hasan U. (33), gece saatlerinde tartıştığı eşi Özlem U'ya (29) tüfekle ateş etti.
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hasan U, karısını vurduğunu ve teslim olacağını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Özlem U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan U. gözaltına alınırken 3 çocuk annesi kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp morguna gönderildi.
Olay sırasında evde bulunan çocukların yetkililer tarafından alınıp sevgi evine gönderildiği bildirildi.
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