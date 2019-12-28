Karısını dövene ikramiye yok

TUNCELİ Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında 25 Aralık’ta ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı. 2020-2021 arasında yürürlükte olacak sözleşmeye göre belediye çalışanlarına 1.50 lira yılbaşı ikramiyesi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda ise 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Belediye’nin kadın çalışanları izinli sayılacak. Sözleşmeye göre alkol ve kumar bağımlısı olan, aile içi şiddet uygulayan ve çok eşli olduğu tespit edilen çalışanlar bu haklardan yararlanmayacak.



Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Bu sözleşmeyi toplumsal cinsiyet eşitliği adına imzaladık. Çalışanlarımızdan birilerinin aile içi şiddet uyguladığı, çokeşli evlilik yaptığı tespit edilirse sözleşmede yer alan haklarını kaybedecek. Aynı zamanda bu kişiler hakkında belediyemiz tarafından disiplin işlemi başlatılacak” dedi.

KADINLARDAN DESTEK

‘CAYDIRICI OLACAKTIR’

- TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Tunceli Belediyesi’nde alınan kararı desteklediklerini söyledi: “Burada belediyelerin yapmaya çalıştığı şiddete meyilli olan tarafları bu meyilden vazgeçirmek. Bu anlamda uygulamayı önemli buluyorum. Bu tarz uygulamalar toplum olarak şiddette karşı durduğumuzun resmidir aslında. Bu tarz uygulamaların caydırıcı etkisi vardır. Bu uygulamaların faydalarını ilerleyen zamanlarda çok fazla göreceğiz.”