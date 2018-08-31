Karısı çocuk istismarı ve cinayetten yargılanan kocasına böyle bağırdı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarısı çocuk istismarı ve cinayetten yargılanan kocasına böyle bağırdı!
GeriGündem Karısı çocuk istismarı ve cinayetten yargılanan kocasına böyle bağırdı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
BURSA (İHA)
31.08.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Karısı çocuk istismarı ve cinayetten yargılanan kocasına böyle bağırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karısı çocuk istismarı ve cinayetten yargılanan kocasına böyle bağırdı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde spor eğitmeni Ali Özden'i öldüren Erhan K. hakim karşısına çıktı. Hakkında adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Erhan K., ilk duruşmada savunma yapmazken, karısı, hem çocuk istismarından hem de cinayetten yargılanan kocasına, "Seni seviyorum" diye bağırdı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden'i (39) belindeki silahla 4 el ateş ederek öldüren Erhan K. (47) ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Erhan K.'nin yargılanmasına Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Ali Özden'in abisi, sanık Erhan K.'nin eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Erhan K. savunma yapmayacağını söyleyerek, savunma için mahkeme başkanından süre talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri savunma yapmadığı için süre taleplerini yenileyerek, sonraki duruşmada dinlenmesini istedikleri şahitlerin isimlerini verdi.

Duruşmada Ali Özden'in abisi Hamdi Özden, sanık Erhan K.'den şikayetçi olduklarını dile getirerek, maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını ve bu sebepten sanığın mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. Hamdi Özden ifadesinde, sanığın daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, kardeşinin de bu sebeple sanıktan hoşlanmadığını dile getirdi.

Duruşma sanığın savunma yapmaması üzerine ileri bir tarihe ertelenirken, mahkeme heyeti dava dosyasında müşteki olarak görülen Ali Özden'in boşandığı eşinin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verdi.

Duruşmanın sonunda taraf yakınları duruşma salonundan dışarı çıkarıldığı esnada sanık Erhan K.'nin eşi, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılanan kocasına "Seni seviyorum" diye seslendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğünde acı olay... Gelinin kardeşi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu

Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı

Çocukları hedef alıyordu... 'Titrek Ayhan'ı tiki yaktı