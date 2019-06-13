Karından toplanan yumurta ile hamile kaldı
Hastane enfeksiyonu nedeniyle 5 kez bağırsak ameliyatı geçiren 38 yaşındaki Dilek Bardakçı’ya uzmanlar “yeniden anne olmanız mucize” dese de o yılmadı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Sönmezer, karından toplanan yumurtalar ile Dilek ve Murat Bardakçı çiftinin tüp bebek yöntemi ile yeniden bebek sahibi olmasını sağladı.
Prof. Dr. Sönmezer konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:
“Dilek Hanım geldiğinde yumurtalıklarının, geçirilmiş cerrahiler nedeni ile çok yukarıda, yapışık olduğunu fark ettim. Yumurtalar standart vajinal yol ile değil, karından ultrason ile çok yukarıda gözlemlenebiliyordu. Standart dışı ve riskli bir yöntem olsa da karından yumurta toplama işlemini denemeyi önerdim. Çiftimiz ikinci bebeği gerçekten çok istedikleri için önerimi kabul ettiler. Dilek Hanım şu anda gebeliğinin 24. haftasına girdi. Bebeğimiz oldukça sağlıklı.
BEKARLARDA DA UYGULANABİLİR
Kadının yumurta hücresinin dondurularak saklanması ülkemizde yasal. Bu yönetmelik sonrasında son yıllarda çok sayıda bekar kadın, yumurta dondurmak ve doğurganlığı korumak amacı ile bize başvuruyor. Ancak buradaki temel sorun evlenmemiş kadınlarda yumurta vajinal yoldan alınamıyor. Bu nedenle ‘vajinal ultrason probu’ kullanarak kendi tanımladığım karından yumurta toplama yöntemi ile pek çok hasta yumurtalarını dondurabilir duruma geldi. Ayrıca büyük ve çok sayıda myomu olan ve yine vajinal yoldan işlem yapılamayan bazı hastalarda da bu yöntemi güvenli bir şekilde uyguladım. Benzer bir yöntem 1982’de Lenz adlı araştırmacı tarafından tanımlanmış. Ancak pratik değil. Kendi tanımladığım yöntemi idrar kesesi boş olarak ve vajinal prob kullanılarak yapılıyor. Şu anda yöntemin standart hale gelmesi için de çalışmalarımı sürdürüyorum.”
YENİDEN ANNE OLACAĞIM
İkinci kez annelik heyecanı yaşadığını söyleyen Dilek Bardakçı ise “Yeniden bebek sahibi olmamın mucize olduğu söylenmişti. Çünkü karnım defalarca açılmış ve bağırsak ameliyatları olmuştum. Ancak Murat Hoca’nın geliştirdiği yöntemle yeniden anne olacağım. Çok mutluyum” dedi.
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